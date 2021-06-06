شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 85 ٪ نسبة تنفيذ 29450 وحدة سكنية بـ"سكن لكل المصريين" بحدائق العاصمة.. وتم وجارى تنفيذ 13,728 وحدة بـ"سكن الموظفين بالعاصمة"

تفقد الدكتور عاصم الجزار، الوحدات السكنية الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، محور محدودى الدخل، بمدينة حدائق العاصمة، وكذا تفقد الوحدات السكنية التي تم ويجري تنفيذها، بمدينة بدر، بمشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتفقد وزير الإسكان، ومرافقوه، إحدى الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تشطيبها بمشروع سكن لكل المصريين (محور محدودى الدخل) بمدينة حدائق العاصمة، واستمع إلى شرح للموقف التنفيذي للمشروع، حيث أوضح المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، أنه جار تنفيذ 29450 وحدة سكنية، بنسبة إنجاز 85 ٪، كما يجرى تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، وهى (3 مدارس - 3 ملاعب - 10 أسواق تجارية - مخبزان - مركزا شباب - 3 مراكز طبية - 4 حضانات).

وانتقل الوزير إلى مدينة بدر، لتفقد مشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 9024 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى، وجار تنفيذ 4704 وحدات بالمرحلة الثانية للمشروع، والتى بدأ تنفيذها منذ نحو شهر، وبلغت نسبة إنجازها 20 ٪.