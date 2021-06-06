شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور للجملة.. البطاطس بين 1.5-3 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 6-6-2021 استقرارا بسوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب إن جميع الأصناف بها زيادة في المعروض ولذلك جميع الأصناف أسعارها متوسطة ومنخفضة، موضحا أن أسعار الطماطم تتراوح بين 1.5 - 3.25 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الثوم 9-15 جنيها للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيها.

وأضاف النجيب في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن أسعار البطاطس تتراوح بين 1.5-3 جنيه للكيلو، والقلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، وأسعار الفاصوليا بين 3- 7 جنيهات للكيلو، أسعار الملوخية بين 2-4 جنيها للكيلو وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، واستقرت الكوسة تتراوح بين 1.5-4 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الباذنجان 1.5-3 جنيهات للكيلو.

وأشار النجيب إلى أن أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، سعر الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، والبامية 9-13 جنيها للكيلو، والفلفل ألوان بين 10- 20جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.