شكرا لقرائتكم خبر عن المالية تضيف المطاعم ومحال توصيل الطلبات عبر مواقعها الألكترونية للمادة الأولى من قانون القيمة المضافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار وزير المالية الخاص بإضافة المطاعم والمحال التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية إلى الفقرة الثانية من المادة الأولى لقانون القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2017.

وقالت الجريدة الرسمية في المادة الثانية أن يعمل بهذا القرار في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.