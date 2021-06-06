شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 6-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 6-6-2021، ثباتا أمام الجنيه المصرى بالبنوك، مقارنة بختام تعاملات الخميس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الاستثمار العربى 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك المركزى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنك مصر ثبت عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

كما استقرت أسعار الدولار اليوم، فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

كما ثبت سعره فى البنك التجارى الدولى وبنك القاهرة مسجلا 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى فسجل 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.