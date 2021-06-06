شكرا لقرائتكم خبر عن سعر طن الحديد اليوم.. الطن بين 14300-14600 جنيه تسليم المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر مواد البناء اليوم الأحد 6-6-2021 وفقا لما أعلنته شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث سجل سعر حديد التسليح بين 14300-14600 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، مضاف إليه 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة، وسعر المستهلك بين 14500-14800جنيه للطن.

سجل سعر الطن الأسمنت الأسود 675-800 جنيها سعر المصنع ويتراوح سعر المستهلك بين 750-850 جنيها، وسجلت أسعار الأسمنت الأبيض 2350-2450 جنيها تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك 2500-2650 جنيها للطن، سعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيها تسليم أرض مصنع.

وتراوحت أسعار الرمل تتراوح بين 60-100جنيه للمتر، وأسعار الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.