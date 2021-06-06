شكرا لقرائتكم خبر عن 25.2 % انخفاض بقيمة العجز في الميزان التجارى فى شهر مارس 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الأحد النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية مارس 2021 وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 2.69 مليــار دولار خـلال شهر مارس 2021، مقابل 3.59 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 25.2 ٪.

ومن أهم المؤشرات ارتفعت قيمـة الصــادرات بنسبـة 43.5٪ حيـث بلغـت3.41 مليــار دولار خـلال شهــر مارس 2021 مقابل 2.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهـــمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 54.2%، ملابس جاهزة بنسبة 49.3 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 18.4٪، بطاطس بنسبة 1.1 ٪).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مارس 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا (برتقال بنسبه 72.4٪ ، فواكه طازجه بنسبة 71.4 %، اسمده بنسبة 40.5 ٪، منتجات البان بنسبة 1.7٪ ).

وارتفعت قيمـة الـــواردات بنسبــة 2.2 ٪ حــيث بلغـــت 6.10 مليار دولار خـلال شهر مارس 2021، مقابل 5.97 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها، (منتجات البترول بنسبة 92.5 %، سيارات ركوب بنسبة 73.9 ٪ ، ادويه ومحضرات صيدله بنسبة 9.7٪)، بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مارس2021 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهــمها: (قمح بنسبة 48.5 ٪، مواد اوليه من حديد او صلب بنسبة 25.9 ٪، البترول الخام بنسبة 20.8 ٪ ، لحوم بنسبــة 7.4 ٪).