شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "نماء" تعتمد البيانات المالية للعام 2020 في 27 يونيو الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة نماء للكيماويات، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، يوم الأحد الموافق 27 يونيو الجاري، وذلك للتصديق على لقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الجمعية ستصوت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

هذا وستبحث الجمعية تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021 والربع الأول من العام المالي 2022 وتحديد أتعابه.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 45.2 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 10.1 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة تكبد الخسائر خلال العام 2020 إلى الركود الاقتصادي الناتج من الجائحة العالمية (كوفيد -19) والإجراءات الاحترازية المتخذة محلياً وعالمياً، والتي أثرت سلباً على نشاط الشركة خلال العام وأدت إلى إنخفاض متوسط اسعار بيع المنتجات النهائية، وإنخفاض الكميات المباعة لمنتجات الشركة.