شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الخدمات الأرضية" تعتمد البيانات المالية للعام 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدقت الجمعية العامة العادية للشركة السعودية للخدمات، بجلستها المنعقدة الخميس الماضي، على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الجمعية أبرأت ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

هذا وقررت الجمعية تعيين مكتب كي بي إم جي الفوزان وشركاه كمراجع حسابات خارجي الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021 والربع الأول من العام المالي 2022 وتحديد أتعابه.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 16.7 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 51.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة خسائراً تشغيلية بلغت 11.8 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 8.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى تخفيض التكاليف الناتجة عن العديد من المبادرات التي اتخذتها الشركة والتي تهدف إلى زيادة كفاءة التشغيل وتقليل تأثير الجائحة على ربحية الشركة وضمان استمراريتها وقدرتها التنافسية بالإضافة إلى الدعم المقدم من برنامج ساند مما أدى إلى تقليل التكلفة بمبلغ 89.6 مليون ريال سعودي للربع الأول من العام 2021.