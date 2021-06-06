شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للأوقاف بالسعودية تعتمد 14 صندوقاً استثمارياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغ عدد الصناديق الاستثمارية الوقفية التي تمت الموافقة عليها من الهيئة العامة للأوقاف بالسعودية حتى الآن 14 صندوقا.

وبدأت ثمانية صناديق وقفية بقيمة 365 مليون ريال، بالفعل في الاستثمار، بينما لم تبدأ ستة صناديق أخرى استثماراتها، بحسب صحيفة الاقتصادية.

والصناديق الاستثمارية الثمانية تم ترخيصها وطرحها من قبل هيئة السوق المالية. وموافقة الهيئة العامة للأوقاف تعد موافقة مبدئية قبل ترخيص الصندوق من هيئة السوق المالية.

وتعد الصناديق الوقفية الاستثمارية أول مبادرات الهيئة التنموية التي انطلقت بالتعاون مع هيئة السوق المالية، وتهدف إلى الإسهام في تلبية الاحتياجات المجتمعية والتنموية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف أخيرا، تعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق، والسعي إلى زيادة الصناديق الاستثمارية عبر التحفيز وتمكين العملاء المحتملين.

وقبل أيام عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف اجتماعا تناول فيه عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع على تقرير مفصل عن شراكات الهيئة مع الجهات ذات العلاقة، وآخر التطورات في مشروع حصر الأصول الوقفية، واطلع أيضا على تقرير لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية، كما اعتمد المجلس التحديث على ميثاق المراجعة الداخلية، وتشكيل لجنة المكافآت.

واختتم المجلس اجتماعه بتأكيد مواصلة العمل نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 للقطاع الوقفي، مشددا على أهمية استكمال الجهود لتطوير قطاع الأوقاف ليكون أحد القطاعات المساهمة بشكل فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وتعمل الهيئة العامة للأوقاف من خلال استراتيجيتها على تمكين القطاع الوقفي وتفعيل دوره في المجتمع وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات ذات العلاقة لإيجاد محفزات للقطاع ومعالجة العوائق التي تواجهه وتسهيل إجراءاته لتمكين القطاع الوقفي.

وتتطلع الهيئة لأن تكون الداعم الرئيس للنهوض بقطاع الأوقاف في السعودية، وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة ورؤية المملكة 2030.