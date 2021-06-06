شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: 16 شركة مدرجة بسوق الكويت تتجاوز خسائرها نصف رأسمالها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت تقرير رقابي صادر من هيئة أسواق المال الكويتية عن تآكل رؤوس أموال العديد من الشركات المدرجة، والتي أكلت خسائرها ما يزيد على 75% من رأسمالها، مستدركة أن 16 شركة مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية لديها خسائر تتجاوز 50% من رأسمالها.

وبينت مصادر أن عددا كبيرا من الشركات المرخص لها من هيئة الأسواق لديها زيادة في رأس المال الرقابي، ولجأت خلال الفترة الماضية الى خيار تخفيض رأس المال بشكل إيجابي دون التأثير على حقوق المساهمين، رغبة في تخفيف العبء عن ميزانياتها، إضافة الى أن هناك شركات أخرى لجأت الى مقدار الزيادة في رأس المال الرقابي الى إطفاء خسائر متراكمة لديها نتجت خلال فترات سابقة، بحسب صحيفة "الجريدة".

وأشارت الى أنه يتعين على الشخص المرخص له إصدار تقرير عن كفاية رأس المال على أساس مجمع وبشكل ربع سنوي، ويجب أن توافى الهيئة بالتقرير والنماذج الخاصة بهذه التعليمات خلال 45 يوما من انتهاء الفترة المالية المعدّ عنها التقرير، على أن يكون مراجعا من أحد مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة للتقارير المرحلية، ومدقق للتقرير السنوي.