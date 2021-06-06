الاقتصاد

دفاع مدني دبي يتعامل مع حريق مستودع للكيماويات في القوز الصناعية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين
تعاملت فرق ووحدات الدفاع المدني بدبي، مع حادث حريق في مستودع لمواد قابلة للاشتعال في منطقة القوز الصناعية.
وتفصيلًا: تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي، بلاغاً في الساعة 11:09 من صباح أمس الأحد، بوجود حريق في منطقة القوز الصناعية، وعلى الفور تحرك مركز إطفاء وإنقاذ القوز كجهة اختصاص ومستجيب أول، وعند الوصول الساعة 11:13 تبين أن الحريق في مستودع لمواد كيماوية قابلة للاشتعال، لتباشر فرق ووحدات الدفاع المدني تنفيذ عمليات الإطفاء ومكافحة الحريق، وفي الساعة 11:16 أفاد القائد الميداني بأن الحادث متطور، وعليه تم تحريك مركزي البرشاء وشهداء الإمارات للقيام بعمليات الدعم والإسناد الإضافية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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