شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع العجز التجاري في مصر إلى 25.2% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد إن عجز الميزان التجاري تراجع 25.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.69 مليار دولار في مارس .

كان العجز التجاري سجل 3.59 مليار دولار في مارس آذار 2020.

أوضح جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات ارتفعت 43.5 بالمئة عنها قبل عام إلى 3.41 مليار دولار، مدعومة بنمو صادرات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية 54.2 %، والملابس الجاهزة 49.3 %.

وارتفعت قيمة الواردات 2.2 %إلى 5.97 مليار دولار، مع صعود واردات المنتجات البترولية 92.5 %، وسيارات الركوب 73.9 %.