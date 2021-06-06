شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 480 وحدة سكنية بمبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين" بالمنيا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 480 وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة بمبادرة الرئيس "سكن لكل المصريين - محور منخفضي الدخل" بمنطقة الـ1360 فدانا، وربطها على المرافق الرئيسية، مضيفاً أنه جارٍ الانتهاء من أعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام وإنشاء البرجولات الخشبية بتصميمات مميزة.

وأكد رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة علي بناء السكن الملائم للمواطنين، وترسيخا للجهود المستمرة لمتابعة سير العمل بمشروعات الإسكان بمدينة المنيا الجديدة.

وفي سياق متصل، استقبل المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، مسئولى وزارة النقل ومسئولى المكاتب الاستشارية المكلفة بتصميم مسار القطار الكهربائى السريع، وتم المعاينة على الطبيعة في كامل المسار داخل حدود مدينة النوبارية الجديدة لإزالة أية معوقات تعوق المسار المقترح.

وأكد رئيس الجهاز، أن هذا المشروع سيؤدى إلى وجود نهضة حضارية بالمدينة، نظراً لربط المدينة بنظم النقل المتقدمة ومنها مسار القطار الكهربائي السريع بمرحلته الأولى العلمين/العين السخنة.