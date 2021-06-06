شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تحرر محاضر لعدد من المخالفين من حاجزى الإسكان الاجتماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأنه تم شن حملة مسائية بمعرفة مسئولى لجنة الضبطية القضائية للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي بمنطقتي الـ 800 فدان وابني بيتك6، وذلك للتأكد من التزام المواطنين بقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، مشيراً إلى أنه تم تنفيد الحملة بالتعاون بين الإدارات المعنية بالجهاز وصندوق "الإسكان الاجتماعي"، وشرطة التعمير بالمدينة.

وأضاف رئيس جهاز 6 أكتوبر الجديدة، أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وطالب رئيس جهاز 6 أكتوبر الجديدة، قاطني وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها، مؤكداً استمرار متابعة لجنة الضبطية القضائية بمرورها الدوري لوحدات مشروع الإسكان الإجتماعي بمختلف مدن الجمهورية.

فى السياق نفسه، أوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم شن حملة مفاجئة بمعرفة لجنة الضبطية القضائية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى وجهاز المدينة، وذلك للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعى وتفعيل الضبطية القضائية فيما يخص قانون الاسكان الاجتماعي، لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص الدولة على وصول الدعم لمستحقيه، ومتابعة استخدام الوحدات السكنية لمحدودى الدخل ومستفيدي مشروعات الاسكان الاجتماعي.

وأوضح المهندس محمد مصطفى، أنه تم المرور على مشروعي 247 عمارة وإسكان دهشور، وتم تحرير 40 محضرا مختلفا ما بين تأجير أو بيع أو تغيير نشاط، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلك المخالفات.

وطالب رئيس جهاز المدينة المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بشغلها، طبقا للقانون المنظم للاسكان الاجتماعي وعدم الانسياق وراء من يدعي إمكانية أو قانونية بيع أو تاجير وحدات الإسكان الاجتماعى، مع الابلاغ عن أي مخالفات علي الأرقام 1188 أو 5777 أو علي منظومة الشكاوي الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري علي شبكة الإنترنت.