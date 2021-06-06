الاقتصاد

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

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القاهرة - سامية سيد - تباينت البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 10046 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 2211 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 12461 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 3928 نقطة.

 

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 2345 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 3267 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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