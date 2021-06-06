شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم الأحد.. تتراوح بين 29-31 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الدواجن اليوم الأحد 6-6-2021، استقرارا بالأسواق في القاهرة و الجيزة، وفقا لما أكدته الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قطاع الدواجن نجح خلال الفترة الأخيرة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، مشيرا إلى أن سعر الكيلو 25 جنيها في المزرعة، فى حين ترواح السعر للمستهلك بين 29-31 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الدواجن البلدى أيضا سجلت استقرارا، حيث سجل الكيلو 32 جنيها للكيلو في المزرعة، سعر المستهلك إلى 36-37 جنيها للكيلو، سعر الدواجن المجمدة 33-36 جنيها الكيلو.

وأشار رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية إن البيض يشهد ارتفاعا في الأسعار عقب شهر رمضان الكريم، حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض 35 جنيها في المزرعة وسعر المستهلك إلى 39-42 جنيها، وسعر البيض البلدى وصل 40 جنيها في المزرعة 45 - 47 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.