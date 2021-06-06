شكرا لقرائتكم خبر عن أهمها 38 تريليون قدم مكعب غاز.. انطلاقة بترولية لزيادة الإنتاج والاحتياطيات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح قطاع البترول فى إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار خلال السنوات السبع فى البحث عن البترول والغاز فى مصر، من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة على النحو التالى:
1 - طرح 9 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز .
2 - إسناد 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية.
3 - جذب أكبر شركتين بهذا القطاع عالميا للعمل في مصر لأول مرة في اكسون موبيل وشيفرون.
4 - توقيع 98 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات حدها الأدنى حوالى 16.15مليار دولار .
5 - توقيع 94 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة .
6 - تحقيق 351 اكتشافاً بترولياً جديداً .
7 - إضافة احتياطيـات بتروليـة حوالى 400 مليون برميل زيت ومتكثفات، و38 تريليون قدم مكعب غاز طبيعى.