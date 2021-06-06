أهمها 38 تريليون قدم مكعب غاز.. انطلاقة بترولية لزيادة الإنتاج والاحتياطيات

القاهرة - سامية سيد - نجح قطاع البترول فى إحراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار خلال السنوات السبع فى البحث عن البترول والغاز فى مصر، من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة على النحو التالى:

محمد يوسف

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