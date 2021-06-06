شكرا لقرائتكم خبر عن ميفك ريت يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 06-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم ميفك ريت (4346) في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة الفرعي 8.99، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.34% بما يعادل -0.03 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 8.99، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 9.46.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.80 ومستوى المقاومة 9.17.