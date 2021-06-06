شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودي "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 6 حتى 10 يونيو الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من ثمار، العالمية، الدرع العربي، كيمانول، بوان، فيبكو، بالإضافة إلى صرف أرباح شركة اتحاد اتصالات، جرير للتسويق، فضلاً عن أحقية توزيع أرباح شركة أسمنت السعودية.

وتبدأ شركة اتحاد الاتصالات "موبايلي"، اليوم الأحد، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5 %، بواقع 0.5 ريال للسهم عن العام المالي 2020.

ويستحق، اليوم الأحد، توزيع الأرباح النقدية على مساهمي شركة الإسمنت السعودية عن النصف الأول 2021، بقيمة 229.5 مليون ريال، بواقع 1.5 ريال للسهم وبنسبة 15% من رأسمال الشركة.

وتبدأ شركة جرير للتسويق، يوم الأربعاء المُقبل، توزيع الأرباح المستحقة عن الربع الأول 2021، بقيمة 252 مليون ريال، بواقع 50 هللة عن السهم وبنسبة 5% من رأسمال الشركة.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"، يوم الأربعاء، تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والقوائم السنوية من العام المالي 2021 والربع الأول من عام 2022 ميلادي وتحديد أتعابه.

كذلك تصوت الجمعية العمومية لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، يوم الأربعاء، على مُقترح زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية، بواقع سهم واحد مقابل كل 3 أسهم.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة بوان، يوم الخميس، على ما تم توزيعه من أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2020، بقيمة 60 مليون ريال، بواقع 1 ريال لكل سهم، وبنسبة 10% من رأس المال.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو"، يوم الخميس، انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات ميلادية والتي تبدأ بتاريخ 1 يناير 2022، وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2024.