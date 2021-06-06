شكرا لقرائتكم خبر عن "البترول الوطنية الكويتية" تعتزم إعادة طرح المناقصات لتلافي تأخير التنفيذ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم شركة البترول الوطنية الكويتية اعادة طرح المناقصات الخاصة بمشاريعها المستقبلية؛ للجهات الراغبة في المشاركة بتلك المناقصات، من خلال إرسال بريد إلكتروني لتلك الجهات.

وسيكون ذلك في وقت كاف تستطيع من خلاله الشركات المتقدمة الاستعداد بشكل جيد للتجهيز للمناقصة بحسب الإجراءات المتبعة للمناقصات، بحسب صحيفة "الجريدة".

وخلال مدة الترسية ستكون هناك متابعة حثيثة مع الشركات الراغبة في الحصول على المناقصات المطروحة، لبيان مدى الالتزام بالوقت المحدد للمناقصة، والالتزام بتوفير البيانات والوثائق المطلوبة وفق الإجراءات المنصوص عليها، حتى لا يكون هناك أي تأخير في تنفيذ العقود الجديدة عند توقيعها مع الجهة التي تمت الترسية عليها.

وذلك الإجراء قد يغني عن اللجوء إلى العقود المؤقتة التي يحدث فيها بعض التأخير بالدورة المستندية، وذلك للالتزام بتحقيق كل متطلبات اللجان الإضافية، ولضمان عدم تأخير بعض المقاولين العاملين بالعقود المؤقتة في تقديم العطاءات أو الوثائق المطلوبة لتوقيع العقود في الأزمنة المحددة.

وكان الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق في وقت سابق لشركتي نفط الكويت والبترول الوطنية الكويتية على طرح عدد من المناقصات الجديدة وصلت لنحو 6 مناقصات جديدة أغلبها في شركة البترول الوطنية، كما وافق الجهاز على طلب شركة نفط الكويت بإصدار أوامر تغييرية لعقود، وذلك نظرا لتمديد العقد لمدة 6 أشهر.

ووافق جهاز المناقصات حينها على طلب شركة نفط الكويت لطرح مناقصة استبدال الشعلة الدخانية بمراكز التجميع شمال الكويت.