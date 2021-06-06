شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات الشركات المدرجة بسوق السعودية ترتفع 18% بنهاية الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت إيرادات الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بنسبة 18% بما يعادل 72.9 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري وذلك بدعم الصعود بإيرادات قطاع الطاقة والمواد الأساسية، التي وجدت دعما من تحسن أسعار النفط والمواد البتروكيماوية.

وبلغت إيرادات تلك الشركات الإجمالية 483.1 مليار ريال بعد أن كانت تبلغ نحو 410.2 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2020، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وكانت أرامكو السعودية - أكبر شركة نفط في العالم - حققت إيرادات تتجاوز 300 مليار ريال في الربع الأول، وبنمو سنوي 20%، حيث سيطرت الشركة على نحو 62% من أرباح الشركات المدرجة في السوق السعودية.

وفي حال استثناء إيرادات أرامكو السعودية، فإن إجمالي إيرادات الشركات محل الرصد بلغت 182.98 مليار ريال، وبنمو 14% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020، البالغة 159.9 مليار ريال، حيث يعود الجزء الأكبر إلى تحسن إيرادات شركات البتروكيماويات.

وحول أداء القطاعات، سجل 12 قطاعا نموا في الربع الأول، تصدرها قطاع السلع طويلة الأجل 39%، ثم المواد الأساسية التي نمت 25%، تلاه الطاقة والرعاية الصحية.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت إيرادات ثمانية قطاعات، تصدرها الخدمات التجارية والمهنية بنحو 27%، ثم الخدمات الاستهلاكية وإدارة وتطوير العقارات 26% لكل منهما.

وسيطر قطاع الطاقة على نحو 64.8% من الإيرادات، تلاه قطاع المواد الأساسية بإيرادات 62.5 مليار ريال، بما يشكل 12.9% ثم البنوك والاتصالات بنحو 5 و4.4% على الترتيب.