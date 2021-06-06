شكرا لقرائتكم خبر عن البحر الأحمر للتطوير السعودية تختار "دبليو إس بي" لتقييم أثر "كورال بلوم" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير السعودية، عن تعيين شركة "دبليو إس بي الشرق الأوسط" لتلعب دوراً فاعلاً في المضي قُدماً بالرؤية لشركة البحر الأحمر للتطوير بمجال السياحة المستدامة بالمملكة.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" تم ذلك من خلال تكليفها بتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمنتجعات "كورال بلوم" الإحدى عشر التابعة لمشروع البحر الأحمر في جزيرة شُريرة على الساحل الغربي للمملكة.

وستقدم شركة "دبليو إس بي الشرق الأوسط" طيفاً واسعاً من خدمات النظم البيئية بما في ذلك تحديد وتقييم حالة الموائل قبل وأثناء عمليات تطوير مراحل المشروع.

ويدعم ذلك أيضاً تحقيق الهدف العام لشركة البحر الأحمر للتطوير في زيادة قيمة التنوع البيولوجي بنسبة تبلغ 30% خلال العقدين المقبلين ضمن منطقة مشروع البحر الأحمر.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير، أطلق مؤخرا، الرؤية التصميمية "كورال بلوم" للجزيرة الرئيسية بمشروع البحر الأحمر، الذي يعد واحداً من أكبر المشاريع السياحية طموحاً في العالم.

وتُعد شركة البحر الأحمر للتطوير شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة ويرأس مجلس إدارتها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد.

وأعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، في وقت سابق، عن اكتمال تسهيل حصولها على قرض لأجَل محدد وتسهيل ائتماني مُتجدد بقيمة تجاوزت الـ 14 مليار ريال سعودي مع أربعة بنوك محلية.

وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن شركة البحر الأحمر للتطوير، تقترب من إغلاق صفقة اقتراض بقيمة 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) مع مجموعة البنوك المحلية في السعودية.

وستساعد صفقة التمويل في إنجاز المرحلة الأولى من التطوير وستكون بمثابة ما يسمى بالقرض الأخضر، مع استخدام العائدات لتمويل الاستثمار المستدام بيئيًا، مشيرا إلى أن أجل التمويل سيكون 15 عاماً بسعر فائدة يزيد بنحو 1% عن سعر الفائدة بين البنوك السعودية.

وكانت شركة البحر الأحمر للتطوير قد وقعت في فبراير الماضي عقداً مع شركة "جارتنر" لتقدم الأخيرة بموجبه خدمات استشارية بخصوص المشتريات التقنية لمشروع البحر الأحمر.

ومشروع البحر الأحمر سيتألف بمجرد اكتماله في 2030 من 50 فندقاً، حيث سيوفر ما مجموعه 8000 غرفة فندقية وحوالي 1300 وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة و 6 مناطق داخلية، إضافة إلى مرسى يخوت، ومراكز ترفيهية، ومطار دولي، والمرافق العامة واللوجستية.

يشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم، أعلن في يناير الماضي عن إطلاق مشروع مدينة "ذا لاين" في نيوم، الذي يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا، ومخططا يكفل إيجاد التوازن للعيش مع الطبيعة.

وستضم مدينة "ذا لاين" مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابة مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.