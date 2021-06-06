شكرا لقرائتكم خبر عن 7 التزامات لشركات SMS لحماية حقوق عملاء المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت في الآونة الأخيرة اعتماد العديد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، على شركات إرسال الرسائل القصيرة على المحمول لاستهداف قاعدة العملاء التي ترغب في الوصول إليها لضمان نجاح حملتها التسويقية أو التواصل الفعال مع عملائها، ونذكر في التقرير التالي أبرز 7 التزامات لشركات الـ SMS لحماية حقوق عملاء المحمول.

وشركات إرسال الرسائل القصيرة SMS، هي شركات معنية بتقديم خدمات الرسائل النصية القصيرة الجماعية والمفردة وتحصل على موافقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل إنشائها، ويحدد الجهاز أبرز التزامات هذه الشركات أمام عملائها، وهي:

1- تقديم خدمات الرسائل النصية المفردة والجماعية للمستخدمين النهائيين عبر شبكات المرخص لهم بتقديم خدمات التليفون المحمول.

2- اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات المؤسسية والفنية اللازمة لحماية وسرية المعلومات والبيانات الخاصة بالمستخدمين النهائيين أو العملاء ورسائلهم.

3- عدم تقديم خدمات الموقع للمستخدم، كما يلتزم بعدم نقل البيانات الخاصة بتحديد مواقع أشخاص أو أشياء إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المرخص.

4- عدم تقديم أي خدمة من خدمات الرسائل النصية المفردة والجماعية للمستخدم النهائي أو إدخال أي مستخدم نهائي في أي خدمة بدون موافقته المسبقة حتى إذا كانت الخدمة مجانية.

5- منح الحق لمستخدمي المحمول في إنهاء الخدمة في أي وقت يشاء أو أخذ موافقة مسبقة منه على مدة استقباله للخدمة.

6- إظهار اسم الجهة التي ترسل الرسائل Sender ID بجميع الرسائل المرسلة منه إلى المستخدم النهائي.

7- تقديم خدمات الرسائل النصية القصير الجماعية والمفردة للمستخدمين دون تمييز لأي سبب من الأسباب، ولا يحق له الامتناع عن ذلك بدون إبداء أسباب، كما يلتزم بتحصيل المقابل المادي من المستخدم النهائي نظير تقديم خدمات الرسائل إما من خلال الأرقام القصيرة المميزة أو الاشتراكات الدورية.