شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الكندوز يتراوح بين 120-140 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار اللحوم البلدى، اليوم الأحد 6-6-2021، استقرارا فى السوق المحلى في ظل زيادة المعروض سواء في محلات الجزارة والهايبر ماركت أو في منافذ التوزيع التابعة للدولة.

وقال حسن السيد صاحب محل جزارة، إن أسعار اللحوم تتفاوت من حيث الجودة وأماكن البيع ولكن لا يزيد سعر الكيلو عن 150 جنيها لأي صنف، موضحا سعر الكيلو الكندوز يتراوح بين 120-140 جنيها، الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار و الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو.

وأشار السيد، إلى أن أسعار اللحوم الضأن تتراوح بين 130-150 جنيها، والكبدة الضأن130-150 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.