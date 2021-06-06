الاقتصاد

أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة.. البورى يتراوح بين 32-48 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر السمك اليوم الأحد 6-6-2021، وفقا لأسعار الجملة في سوق العبور، حيث سجل البلطي المزارع 1 بين 22-25 جنيها للكيلو، والبلطي المزارع 2 بين 19-21 جنيها للكيلو، وسجل البلطي الأسواني 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو. 

 

 

 

وتراوحت أسعار البورى 1 بين، 40-48 جنيها للكيلو، والبورى "2" لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة السويسي سجلت 65-80 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان، 10 - 20 جنيها، والسمك الثعابين يتراوح بين 50-230 جنيها للكيلو. 

 

 

 

وتراوحت أسعار المرجان "2" بين 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، والبربون بين "1" لـ40-48 جنيها للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو.  

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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