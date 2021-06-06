شكرا لقرائتكم خبر عن البيت (SECH) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 06-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني ارباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 71.40 ريال، في ظل استمرار تدني كميات التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق اشارة بيع، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يواصل السهم عمليات جني الارباح لمستويات قد تصل الى 68 فلس كمستوى اول ثم 57 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 77 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 70.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 72.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط