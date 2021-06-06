شكرا لقرائتكم خبر عن العيد (ALEID) يواصل جني الارباح -تحليل صباحي- 06-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الارباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 171 فلس خلال جلسة الخميس الماضي، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم 155 فلس كمستوى اول خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 185 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 162 فلس وبين مستوى المقاومة هو 173 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط