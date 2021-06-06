شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة (TIJARA) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 06-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى خلال جلسة الخميس الماضي ليغلق عند مستوى 51.80 فلس، وذلك بعدما لامس هدفه السعري المتوقع عند مستوى 49.50 فلس، في ظل انطلاق اشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يرتفع السهم لمستوى المقاومة 57 فلس كمستوى اول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 49 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 50.5 وبين مستوى المقاومة هو 53.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد