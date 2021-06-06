شكرا لقرائتكم خبر عن حيات كوم (HAYATCOMM) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 06-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 69 فلس، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 66 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 72 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 67.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 70.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط