شكرا لقرائتكم خبر عن فنادق (KHOT) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 06-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات الخميس الماضي مرتفعا عند مستوى 86.30 فلس، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 69 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة بسبب ملامسته للحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" وهو ما قد يضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 50 فلس كمستوى اول خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 95 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 55 فلس وبين مستوى المقاومة هو 75 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط