شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة فى الأسبوع الأول من يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت فاروس لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الأول من شهر يونيو الجارى، بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 14%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، فى المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.6%.

وحلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.7%، وفي المركز الرابع تأتى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 908.7 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.1%، وفي المركز الخامس المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 876.9 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.9%.

وجاء في المركز السادس، شركة مباشر انترناشيونال الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 860.4 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.8%، شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 696.1 مليون جنيه بنسبة 5.5%، وحل في المركز الثامن شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 677.2 مليون جنيه بنسبة 5.3%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، تايكون للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 560.8 مليون جنيه، و 484.8 مليون جنيه، بنسبة 4.4%، 3.8% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 10054.81 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.88% ليغلق عند مستوى 2334.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 3.23% مغلقًا عند مستوى 3251.86 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.73% مغلقًا عند مستوى 12474.68 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 1229.93 نقطة.