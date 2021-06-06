شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يواصل تقدمه -تحليل صباحي- 06-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تقدمه ليغلق الخميس الماضي مرتفعا عند مستوى 6803 نقطة، في ظل استمرار ارتفاع كميات التداول، مما يعد اشارة ايجابية، كما يتلقى المؤشر حاليا دعما من خلال ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي نتوقع ان يدفعه لاعلى لمستوى المقاومة الهام عند 6900 نقطة كمستوى اول ثم 7000 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 6700 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,791 بينما مستوى المقاومة هو 6,811 نقطة