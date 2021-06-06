شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 06-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر خلال تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 10754 نقطة، في ظل استمرار تداول المؤشر في نطاق ضيق ما بين مستوى 10700 ومستوى 10800 نقطة، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي اشارت ذات اهمية، لذلك نتوقع ان يتحدد اتجاه المؤشر القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,732 بينما مستوى المقاومة هو 10,792 نقطة