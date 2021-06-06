شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يرتفع للجلسة الثامنة على التوالي – تحليل صباحي – 06-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب للجلسة الثامنة على التوالي بنسبة بلغت 0.39% بما يعادل 41.49 نقط، ولكن امام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب المؤشر القادمة.

لهذا نحن نتوقع استمرار صعود المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة الرئيسي والنفسي 11,000، طيلة ثبات مستوى الدعم 10,540.17.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,500.00 ومستوى المقاومة 10,900.00.