شكرا لقرائتكم خبر عن معادن (MRC) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 06-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق الاسبوع الماضي عند مستوى 179 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة سلبية، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 160 فلس كمستوى اول ثم 135 فلس مستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 200 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 162 وبين مستوى المقاومة هو 185 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد