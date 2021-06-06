شكرا لقرائتكم خبر عن وثاق (WETHAQ) يكون نموذج ايجابي -تحليل صباحي- 06-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 29 فلس، ليعوض بذلك خسائره التي حققها خلال الاسبوع الماضي، كما نلاحظ ان السهم كون نموذج "Bullish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الهابط، لذلك نتوقع ان يرتد السهم لاعلى لمستوى المقاومة 32 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 27 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 28 وبين مستوى المقاومة هو 30.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد