شكرا لقرائتكم خبر عن وربة (WINS) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 06-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات الخميس الماضي بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 139 فلس، مصحوبا باستمرار تدني كميات التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 130 فلس كمستوى اول ثم 110 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 150 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 135 فلس وبين مستوى المقاومة هو 141 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط