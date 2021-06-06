شكرا لقرائتكم خبر عن يوباك (UPAC) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 06-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 291 فلس، وذلك بعدما لامس السهم مستوى الدعم الحالي عند 270 فلس، والذي يقابل ما نسبته 50% من مستويات التصحيح لفيبوناتشي لاخر حركة هابطة خلال الفترة من مارس حتى مايو الماضي، والذي نتوقع ان يدفع بالسهم لاعلى لمستوى المقاومة 360 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 270 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 280 فلس وبين مستوى المقاومة هو 300 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد