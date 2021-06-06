شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD) يختبر مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 06-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتلقى ضغوطا بيعية في الاجل القصير، حيث اغلق الاسبوع الماضي منخفضا عند مستوى 2.717 ريال، بسبب ملامسته لخط اتجاهه الهابط متوسط الأجل، ويواجه السهم حاليا مستوى الدعم 2.65 ريال، والذي في حالة اختراقه فسيواصل المؤشر تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 2.30 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.85 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.68 وبين مستوى المقاومة هو 2.75 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط