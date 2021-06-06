شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية للصناعات التحويلية (QIMD) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 06-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 2.942 ريال، بالتزامن مع انطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 3.10 ريال خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 2.85 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.90 وبين مستوى المقاومة هو 3.00 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد