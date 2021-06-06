شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للإجارة (NLCS) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 06-06-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وصل السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 1.28 ريال، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي وهو ما دفع السهم لاسفل ليغلق عند مستوى 1.244 ريال خلال جلسة الخميس الماضي، ليكون بذلك السهم نموذج "Bearish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1.17 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.28 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.21 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.25 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط