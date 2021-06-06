شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات عن تطور قطاع البترول المصرى وانطلاقته نحو العالمية والان مع تفاصيل الخبر
فيما يلي أهم المؤشرات الاقتصادية التى حققها قطاع البترول والتي كانت كالتالي..
1 - تحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى خلال النصف الأول من عام 2020/2021 حوالى 3.2 مليار جنيه.
2 - قطاع البترول حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً في الميزان التجارى عام 2018/2019 بلغ حوالى 9.9 مليار جنيه.
3 - نجح قطاع البترول فى زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليار قدم مكعب يومياً حالياً.
4 - نجح فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019.
5 - تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.
7 - بلغ معدل نمو قطاع تكرير البترول حوالى 25% عام 2019/ 2020 ومن المتوقع زيادة هذا النمو مع انتهاء مشروعات زيادة الطاقة التكريرية الجديدة التى يتم تنفيذها حالياً باستثمارات حوالى 7 مليار دولار تعادل حوالى 108 مليار جنيه.
8 - نجح قطاع البترول فى تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب من 6.3مليار دولار عام 2011 إلى 850 مليون دولار بنهاية العام المالى 2019/2020 بنسبة انخفاض بلغت أكثر من 86%.
9 - تم توصيل الغاز لحوالي 1ر6 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 49% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 40 عام)، والبالغة حوالى 4ر12مليون وحدة سكنية.