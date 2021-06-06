شكرا لقرائتكم خبر عن الأكبر بالشرق الأوسط وإفريقيا.. تعرف على مجمع البتروكيماويات الذى وضع رئيس الوزراء حجر أساسه اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت المنطقة الصناعية بالعين السخنة مركزا لصناعة البتروكيماويات في مصر والمنطقة، بعد أن وضع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء حجر الأساس لأول مجمع بتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذى يعد الأكبر من نوعه في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا.

وفيما يلي يعرض ”الخليج 365” ملخص لأهم النقاط المتعلقة بالمشروع في النقاط التالية:

- المُجمّع يُعد الأول من نوعه لإنتاج منتجات بتروكيماوية متنوعة ويتيح إقامة صناعات تكميلية عليها على مستوى القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

- 7,5 مليار دولار إجمالي استثمارات المشروع.

- 15 ألف فرصة عمل يوفرها المشروع.

- الطاقة الإنتاجية للمشروع مليون طن سنوياً، مما يسهم في تقليل حجم وارادات الدولة من منتجات البتروكيماويات.

- من المخطط بدء التشغيل الفعلي للمُجمّع في النصف الأول من عام 2024.

- المشروع يقام على مساحة تبلغ 3,56 مليون متر مربع، ضمن الحيز الجغرافي لشركة التنمية الرئيسية أحد أهم مطوري المنطقة الاقتصادية بالقطاع الجنوبي بالعين السخنة.

- المشروع أحد مرتكزات استراتيجية الدولة في تنفيذ المشروعات التنموية الجديدة وتوفير فرص العمل.

- المشروع يُعد الأول من نوعه لإنتاج منتجات بتروكيماوية متنوعة، ويتيح إقامة صناعات تكميلية عليها،على مستوى القارة الأفريقية والشرق الأوسط.