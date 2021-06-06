شكرا لقرائتكم خبر عن محمود محيى الدين ينعى الدكتور عبد الشكور شعلان المدير التنفيذى الأسبق بصندوق النقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذى بالبنك الدولى والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أهداف التنمية المستدامة الدكتور عبد الشكور شعلان المدير التنفيذى الأسبق بصندوق النقد الدولى، الذى توفى اليوم، بعد حياة حافلة من العمل في المؤسسة الدولية العريقة على مدار خمسين سنة متدرجا ًفى مناصبها بعد حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة كولومبيا.

وقال محيى الدين، إن الدكتور شعلان علامة كبيرة فى العمل الاقتصادي الدولى، وتقلد منصب مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد، ثم مثَل مصر والدول العربية وجزر المالديف بمجلس إدارته الذى كان عميداً له لسنوات طويلة.

وأضاف أنه كان مرجعاً لا يضاهى فى معرفته بالاقتصادات العربية وسياستها المالية والنقدية وبرامجها الإصلاحية، واستطاع أن يجتذب خبرات اقتصادية متميزة للعمل معه إدارة الشرق الأوسط ثم بمكتب المدير التنفيذى، حيث سبق أن كرم صندوق النقد رحلة عطائه التى امتدت لنصف قرن تقديراً لما قام به من عمل دؤوب بإخلاص شديد.

وقال "سأفتقد برحيله طيب لقائه وحواراته الهادئة وكلماته التي صقلتها تجارب حياته الممتدة بين الشرق والغرب، رحمه الله وغفر له وصبر أهله وتلاميذه على فراقه".