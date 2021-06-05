أسترازينيكا تجري تعديلا قبيل الاستحواذ على أليكسيون

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وذكرت شركة أسترازينيكا في بيان نقلته وكالة بلومبيرج للأنباء أن دنوير سيشغل أيضا منصب مدير الاستراتيجية وتطوير الأعمال، إلى جانب تنحيه عن منصبه في مجلس إدارة شركة الأدوية البريطانية-السويدية.
وبموجب هذا التعديل الإداري، الذي يمكن أن يشكل جزءا من خطط أوسع للشركة لتعاقب الموظفين، سينتقل سارين، المدير المالي الحالي لشركة أليكسيون، من الولايات المتحدة إلى المملكة المتحدة. وسيقدم كل من دنوير وسارين تقارير مباشرة إلى الرئيس التنفيذي لأسترازينيكا باسكال سوريوت.
وتم الإعلان عن استحواذ شركة «أسترازينيكا» على شركة «أليكسيون»، المتخصصة في صناعة العقاقير الطبية المرتبطة بالأمراض النادرة، للمرة الأولى في ديسمبر الماضي، في خطوة فاجأت بعض المستثمرين لأنه جاء في خضم جهود شركة الأدوية البريطانية لإطلاق لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19).
وتمثل عملية شراء شركة «أليكسيون» أكبر صفقة استحواذ لشركة أسترازينيكا منذ تأسيسها في عام 1999 وترسيخ مكانتها بين أكبر 10 شركات لتصنيع الأدوية في العالم.
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