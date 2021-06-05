شكرا لقرائتكم خبر تأجيل طرح «أريا» الكهربائية لنقص أشباه الموصلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم شركة نيسان موتور اليابانية للسيارات تأجيل إطلاق سيارتها الكهربائية (أريا)، في ظل الصعوبات التي تواجهها شركات تصنيع السيارات حول العالم لإطلاق سيارات جديدة، مع استمرار مشكلة نقص أشباه الموصلات.

عندما كشفت نيسان النقاب عن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات (أريا) في يوليو الماضي، أعلنت آنذاك أنه من المقرر طرح السيارة في الأسواق منتصف عام 2021، ولكن الشركة أعلنت أن السيارة سوف تتوافر في اليابان (الشتاء المقبل) بصورة محدودة، على أن تتوافر بعد ذلك على نطاق أوسع في السوق المحلية وفي باقي دول العالم.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن أساكو هوشينو نائب رئيس نيسان قوله في مؤتمر صحفي «قبل عام، كنا قد أعلنا أننا نستهدف طرح السيارة في منتصف هذا العام، ولكن بعد ذلك، استمرت جائحة كورونا لفترة أطول مما توقعنا، فضلا عن ظهور مشكلة النقص في أشباه الموصلات».

وينطوي طرح السيارة (أريا) على أهمية بالغة بالنسبة لشركة نيسان، ويؤكد الخبراء أن هذا الطراز هو عنصر رئيس من أجل دفع أداء الشركة قدما. وكانت نيسان قد أشادت بسياراتها (أريا) على اعتبار أنها تجسد سمعة الشركة في مجال تقديم السيارات التي تعمل بتكنولوجيا فائقة.

وقال هوشينزو «إن قرار طرح السيارة (أريا) في الشتاء يرجع إلى أن السيارة مزودة بكثير من التقنيات المبتكرة التي تتطلب مراجعة دقيقة الواحدة تلو الأخرى».

وتتوقع نيسان أن يؤثر النقص في أشباه الموصلات على نحو 500 ألف سيارة من انتاجها خلال العام المالي الحالي. وتهدف الشركة إلى تعويض الخسارة الحالية في الإنتاج خلال النصف الثاني من العام.