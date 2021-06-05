شكرا لقرائتكم خبر إكسون موبيل تسعى لمصادر متجددة للطاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تريد كايسا هيتالا، واحدة من أحدث الوجوه في شركة (إكسون موبيل)، أن تتأكد من عدم إساءة فهمها، فيما تتجه نحو شهرة مفاجئة في معركة بين نشطاء في شؤون المناخ وصناعة النفط.

وقالت وكالة (بلومبيرج) للأنباء أمس «إن هيتالا (50 عاما) وهي فنلندية، لم تكن معروفة للشركات الأمريكية حتى الشهر الماضي، فازت بمقعدها في مجلس الإدارة في شركة (إكسون) بعد حملة من قبل صندوق التحوط الاستثماري (إنجين رقم1) أقنعت شركة (بلاك روك) الأمريكية متعددة الجنسيات ومجموعة (فانجارد) ومستثمرين رئيسيين آخرين بدعمها في تصويت مثير للجدل. وفي حديثها في مقابلة مع وكالة (بلومبيرج) للأنباء، قالت هيتالا «أتفهم مدى أهمية الاهتمام بعمل تقليدي موجود في شركة». وذلك بعد أن كرست حياتها لمساعدة صناعة الطاقة على التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر متجددة للطاقة.

وأضافت «إنني واقعية. أعلن أن الأمور لن تتغير إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري بين عشية وضحاها. يتعين أن تتأكد الشركات أن أعمالها الحالية في شكل جيد للغاية وفي الوقت ذاته تصيغ استراتيجية لتحديد مسارها الخاص إلى المستقبل».