شكرا لقرائتكم خبر عن 8 خطوات لشراء شريحة محمول جديدة للسياح الوافدين لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الخطوات والإجراءت التى لابد أن يتبعها السائح للحصول على شريحة موبايل من مصر، تعرف على التفاصيل..

1 - يقوم السائح بالتوجه إلى أقرب فرع من فروع شركة المحمول.

2 - يقدم أصل جواز السفر الساري ومستند الإقامة الخاصين به إلى موظف نقطة البيع.

3 - يقوم الموظف بالتحقق من صحتهم والتأكد من سريان مدة إقامة العميل في مصر.

4 - يحتفظ الموظف بصور ضوئية ملونة من جواز السفر ومستند الإقامة الخاصين بالعميل.

5 - يتم ربط مدة صلاحية الشريحة بفترة إقامة العميل الأجنبي داخل البلاد.

6 - يتم فصل الخدمة عن الشريحة بعد انتهاء مدة إقامة العميل في مصر بشهر.

7 - يستلزم التعاقد على شريحة المحمول تواجد العميل شخصياً للتوقيع على أصل العقد.

8 - يحق للعميل الأجنبي بجواز السفر شراء بحد أقصى 5 خطوط صوتية و5 خطوط بيانات.