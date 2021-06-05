الاقتصاد

8 خطوات لشراء شريحة محمول جديدة للسياح الوافدين لمصر

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القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الخطوات والإجراءت التى لابد أن يتبعها السائح للحصول على شريحة موبايل من مصر، تعرف على التفاصيل..

 

 

 

1 - يقوم السائح بالتوجه إلى أقرب فرع من فروع شركة المحمول.

 

 

2 - يقدم أصل جواز السفر الساري ومستند الإقامة الخاصين به إلى موظف نقطة البيع.

 

 

3 - يقوم الموظف بالتحقق من صحتهم والتأكد من سريان مدة إقامة العميل في مصر.

 

 

4 - يحتفظ الموظف بصور ضوئية ملونة من جواز السفر ومستند الإقامة الخاصين بالعميل.

 

 

5 - يتم ربط مدة صلاحية الشريحة بفترة إقامة العميل الأجنبي داخل البلاد.

 

 

6 - يتم فصل الخدمة عن الشريحة بعد انتهاء مدة إقامة العميل في مصر بشهر.

 

 

 7 - يستلزم التعاقد على شريحة المحمول تواجد العميل شخصياً للتوقيع على أصل العقد.

 

 

8 - يحق للعميل الأجنبي بجواز السفر شراء بحد أقصى 5 خطوط صوتية و5 خطوط بيانات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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