شكرا لقرائتكم خبر عن ملحمة غير مسبوقة بالبترول لرفع معدلات الإنتاج للثروة البترولية بـ45 مشروعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد قطاع البترول ملحمة غير مسبوقة لرفع معدلات إنتاج مصر من الثروة البترولية من خلال خطط للإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج.

وفيما يلى أهم مؤشرات الإنتاج والتى كانت كالتالى:

1-ملحمة غير مسبوقة للغاز المصرى فى البحر المتوسط

2-وضع حقل ظهر العملاق على الإنتاج فى توقيت قياسى

3-تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز والعودة للتصدير

4-بلغ إجمالى الإنتاج للثروة البترولية حوالى 517 مليون طن.

5-ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة

6-إجمالى القدرة الإنتاجية حاليًا من الغاز أكثر من 7 مليارات قدم مكعب يوميًا

7-تحول مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017، إلى نجاحها فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز.

8- تبوأت مصر المركز الثانى أفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى والثالث عشر عالمياَ فى إنتاج الغاز الطبيعى فى عام 2019.

9-تنفيذ 45 مشروعًا لتنمية حقول إنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام باستثمارات حوالى 4ر34مليار دولار.

10- أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية فى تاريخ مصر فى أغسطس عام 2019 بلغ حوالى1.9 مليون برميل مكافئ يوميًا.

11- إنتاج حوالى 218 مليون طن زيت خام ومتكثفات.

12- إنتاج حوالى 290 مليون طن غاز طبيعى.

13- إنتاج 9 ملايين طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير.