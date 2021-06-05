شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: بدء إعمار غزة رسالة مصر للعالم لدعم القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الخبير الاقتصادى الدكتور أسامة الحسينى، أن بدء دخول المعدات والآليات المصرية لقطاع غزة، بمثابة رسالة مصر للعالم للمساهمة بشكل أكثر فعالية في إعمار قطاع غزة، ولا سيما تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخصيص 500 مليون دولار لاعمار القطاع .

أضاف أسامة الحسينى، لـ"الخليج 365"، إن إعمار القطاع بسواعد مصرية يؤكد على مواصلة الدور التاريخى لمصر في دعم فلسطين عبر السنوات الماضية ، لافتا إلى أن مصر تمتلك من الخبرات والإمكانيات الكبيرة من شركات المقاولات وشركات التشييد والتعمير، وشركات التوريدات والصناعات الهندسية والكيماوية ومواد البناء والأسمنت وغيرها ما يمكنها من سرعة تعمير قطاع غزة.

أشار إلى أن دخول المعدات الفعل والبدء في إزالة آثار العدوان يؤكد مصداقية مصر وحرصها على تقديم كافة الدعم لغزة .

يشار أن المعدات المصرية، دخلت الجمعة من معبر رفح البرى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أعلن عن تقديم مصر 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، وهي المبادرة التي لاقت ترحيبا كبيرا على المستوى الإقليمى والدولى.